Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand in dem Imbiss. Foto: NWM-TV

Quakenbrück. Anfang Oktober hat der griechische Imbiss Pito Gyros an der Artlandstraße in Quakenbrück eröffnet. Nun hat es in dem Schnellrestaurant am Donnerstagabend gebrannt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.