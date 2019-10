Nortrup. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Badberger Straße (Kreisstraße 132 in Nortrup) Anfang Oktober mahnt ein großes Schild zu einer vorsichtigen Fahrweise. Bei dem Unfall war ein 19-jähriger Pkw-Fahrer ums Leben gekommen, nachdem sein Fahrzeug gegen einen Straßenbaum geprallt war.

Der Landkreis Osnabrück will mit dieser Aktion nach eigenen Angaben zu mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr aufrufen. „Wir treffen damit keine Schuldzuweisung, sondern wollen an den schlimmen Unfall erinnern, solange dieser noch im Bewusstsein der Bevölkerung präsent ist“, erläutert der zuständige Kreisrat Winfried Wilkens den Sinn der Maßnahme in einer Pressemitteilung.



Deshalb werde das Schild auch nicht zu einer Dauereinrichtung, sondern rechtzeitig wieder abgebaut, bevor ein Gewöhnungseffekt eintrete. Vielleicht bringe die direkte Konfrontation mit dem Unfallgeschehen vor Ort den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer dazu, sein Fahrverhalten zu überprüfen, hofft Wilkens.

Im Jahr 2019 bisher 13 Verkehrstote

In diesem Zusammenhang appellierte Wilkens an die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den jeweiligen Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Dies gelte besonders auf Straßen mit dichtem Baumbestand, wo das Abkommen von der Fahrbahn in der Regel schwerwiegende Folgen habe.

Im Landkreis Osnabrück sind in diesem Jahr bisher 13 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen und damit einer weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.