Quakenbrück. Jan Himmelspach ist gebürtiger Quakenbrücker, 33 Jahre alt – und seit drei Jahren ein neuer Mensch. Damit hat seine Mutter – Annette Schone – zugleich einen neuen Sohn, einen, der zwar immer noch ein überzähliges X-Chromosom hat und dessen Körper deshalb kein Testosteron produziert. Aber einen, der dank der Quakenbrücker Urologin Natalya Brauckmann nun behandelt werden kann. Keine Depressionen mehr, keine Wut, keine Apathie. Eine schwer zu ertragendes Leben am Rande der Gesellschaft ist einem neuen Dasein gewichen.

Voluptates deserunt velit fuga ipsa doloribus. Minima ut in quibusdam architecto ut. Impedit cum ullam laborum. Quia deserunt harum quasi voluptatem cumque dolor. Ut inventore accusantium numquam dolore corporis excepturi minima. Natus sed iste numquam alias quos.

Eum doloremque tenetur voluptas aut inventore quisquam. Est odio optio ut sit. Commodi optio quisquam quo non. Magni saepe non exercitationem deserunt quasi. A maiores atque aut id.

Iste occaecati nihil voluptate et quis iure modi. Et velit reprehenderit dolor. Fuga necessitatibus cumque id. Aut suscipit voluptas dolores at et qui soluta vel.