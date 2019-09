Quakenbrück. Am Samstag, 28. September 2019, präsentiert die seit 14 Jahren bestehende Schulband des Artland-Gymnasiums Quakenbrück (AGQ) ihr Programm „Traumfänger“. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Schule.

Die Band präsentiert nach Angaben des AGQ nahezu ausschließlich neu einstudierte Songs. Einer davon ist eine Komposition von Alexander Knue, der sich damit von der Schulband verabschiedet, um fortan seinen musikalischen Träumen in Baden-Württemberg nachzugehen und im kommenden Jahr an der TV-Show „Dein Song“ teilzunehmen. (Weiterlesen: Wird ein 15-jähriger Badberger "Songwriter des Jahres" in TV-Show?)

„Auf Wiedersehen“ sagt auch Abiturientin Celina-Sophie Kuhl, die letztmalig als Sängerin und – gemeinsam mit Amrei Küpker – als Moderatorin des Abends in Erscheinung treten wird. Am Mischpult sitzt Arne Bense. Die musikalische Leitung hat Arne Wellinghorst.



„Songs sind Träume“ – so hieß das Konzertprogramm, das die Schulband des AGQ ihrem Publikum im Jahr 2009 vorstellte. Gemäß dem von Wolfgang Niedecken ins Deutsche übertragenen Dylan-Motto „Songs sind Träume, manchmal Träume, Déjà-Vus von dem, was noch wahr werden soll. Songs sind Länder, fremde Länder, wo man immer schon hinwollt“ präsentierten die jungen Musikerinnen und Musiker damals ihre Vision dessen, was gute Rock-/Popmusik und deren Poetik ausmacht.



Publikum darf Träume einfangen

Zehn Jahre später kehrt die aktuelle Schulband-Besetzung zu dieser Grundidee zurück. Nach dem eher kammermusikalisch geprägten und auf reduzierte Arrangements setzenden „Klangspuren“-Konzert (2017) und dem die Band als kraftvolle musikalische Einheit betonenden „Change“-Programm (2018) werden im Jahre 2019 die musikalischen Träume der einzelnen Bandmitglieder Stück für Stück eingefangen, in unterschiedlichen Gruppen-Konstellationen rekonstruiert, inhaltlich neu beleuchtet oder mit einem anderen musikalischen Rahmen versehen, um sie schließlich mit dem Publikum zu teilen, das diese Träume dann einfangen und weiterträumen darf.

(Weiterlesen: Schulband des Artland-Gymnasiums verzaubert Publikum.)



Der Eintritt für das Konzert ist frei. Spenden für die im kommenden Jahr stattfindende Schulfahrt des Artland-Gymnasiums Quakenbrück nach Rom werden jedoch gerne angenommen.