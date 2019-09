Quakenbrück. Bis die Fußgängerampel auf der Menslager Straße in Höhe des Klaushagenweges in Quakenbrück aufgestellt wird, wird es wohl noch einige Wochen dauern. Das Problem: Die Stadt Quakenbrück hat bisher keinen Bauunternehmer gefunden, der die Arbeiten zu einem akzeptablen Preis ausführt.

