Menslage. Bei einem Unfall auf der Löninger Straße in Menslage sind in der Nacht zum Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben habe es im Auto deutlich nach Alkohol gerochen.

Ein 26-Jähriger und zwei 23-jährige Männer seien gegen 23 Uhr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen drei Bäume geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Durch den Aufprall wurden sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Wer von den drei Männern der Fahrer war, war zunächst noch unklar. Im Auto habe es nach Polizeiangaben deutlich nach Alkohol gerochen. Allen Männern wurde eine Blutprobe entnommen.