Quakenbrück. Die Theaterwerkstatt Quakenbrück bereitet wieder ein Theaterstück mit Darstellern ab acht Jahren vor. „Spielen gehen – oder: Ein Melborp kommt selten allein“ feiert am Sonntag, 22. September 2019, um 16 Uhr im Theatersaal an der Bahnhofstraße Premiere.

Und darum geht es: Eigentlich wollen sie zusammen spielen, so wie jeden Tag: Lulu, Bella, Maja, Theresa, Lilly, Lea, Ella und die Zwillinge. Aber dann taucht auf einmal das Melborp auf, ein sehr seltsames Wesen. Es ist weder nett noch höflich, redet dummes Zeug und stinkt zehn Meter gegen den Wind. Vor allem Lulu ist in seinen Bann gezogen. Das Melborp scheint ein lebendiges Rätsel zu sein und Lulus schlechte Laune auf einmal wie weggeblasen. Die anderen Mädchen aber beschäftigt gerade noch etwas ganz anderes: Beim Versteckspielen ist Maja verschwunden. Wo ist sie, was ist passiert? Und hat das vielleicht etwas mit dem Melborp zu tun?



Geprobt wird seit Februar

Seit Februar ist für neun junge Spielerinnen zwischen sieben und elf Jahren die Bühne der Theaterwerkstatt im doppelten Sinne zu ihrem Spielplatz geworden. Rund um das Thema „spielen gehen“ haben sie gearbeitet, geübt und natürlich gespielt. Sie haben sich Szenen und Figuren ausgedacht und Rollen erkundet, auf die man auch beim Spielen im Alltag trifft: die beste Freundin, die Alberne, die Bestimmerin, die Schüchterne, die Angeberin, die Fürsorgliche, die Anführerin und viele mehr.

Mit viel Gefühl für das, was beim Spielen Spaß macht aber auch für das, was den Spaß verderben kann, hat die Göttinger Autorin Nicola Bongard Ideen und Anregungen der Spielerinnen aufgegriffen und für genau diese Gruppe ein Stück geschrieben, ein Stück, in dem es genauso viele Mädchen wie Spielerinnen gibt – und das mysteriöse Melborp in dessen Namen sich, so viel sei verraten, ein Rätsel verbirgt...

Wenn ein Melborp auf der Bühne steht

„Spielen gehen – oder: Ein Melborp kommt selten allein“ ist die vierte Zusammenarbeit der Theaterwerkstatt Quakenbrück mit der Autorin. Unter der Spielleitung von Heidi Vollprecht mit Unterstützung von Bahamani Kandulna und vielen ehrenamtlichen Kräften hat das Stück am Sonntag, 22. September 2019, um 16 Uhr Premiere.



Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 28. September 2019, und am Sonntag, 29. September 2019, jeweils um 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet sieben Euro/ermäßigt vier Euro. Karten sind erhältlich im Internet auf www.theaterwerkstatt-quakenbrueck.de sowie in der Buchgalerie Artland und der Buchhandlung Thoben.

Das Projekt „spielen gehen“ wird nach Angaben der Theaterwerkstatt Quakenbrück gefördert vom Landschaftsverband Osnabrücker Land, dem Kulturbüro des Landkreises Osnabrück und der Stadtstiftung Quakenbrück.