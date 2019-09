Quakenbrück . Bratwurst und Bier hatten beim Burgmannsfest am Wochenende in Quakenbrück vermutlich die stärkste Nachfrage, aber die Besucher konnten auch anderes gutes Essen und Trinken genießen. Begleitet wurde das von jeder Menge Spaß für die Kinder und einem vielseitigen musikalischen Bühnengeschehen.

Drei Tage feierten die Quakenbrücker und ihre Besucher von außerhalb bei angenehmem Wetter. Insbesondere am Sonntagnachmittag kamen die Gäste und folgten damit dem Ruf der Initiative Quakenbrück (IQ). Sie belebten die Lange Straße ordentlich.

Drei runde Tische mit jeweils sechs Stühlen etwa fielen auf, weil sie mit jeweils fünf brennenden Kerzen auf einem Ständer sowie Blumenschmuck auf der weißen Tischdecke einen kleinen Abschnitt der Langen Straße in einen Festsaal verwandelten. „Wie sieht es bei uns in Gehrde aus, und was bietet unsere Küche?“, warf Maximilian Koch von der Gaststätte Bungenstock Fragen auf, die er mit seiner Dekoration sogleich beantwortete, Proben seines Speisenangebots vollendeten den Eindruck.

Gleich mit einem Flugzeug gekommen – wenngleich nicht auf dem Luftweg – war der Luftsportverein Quakenbrück, der seinen Einsitzer Astir CS mit 15 Meter Spannweite präsentierte. „Das ist ein gern für die Schulung genutztes Modell“, sagte Jan Wiecker, der seit Anfang des Jahres im Besitz einer SPL ist, einer Segelfliegerpilotenlizenz. Momentan werde zum Beispiel ein Schnupperkurs angeboten, der ein Wochenende mit sechs Flügen beinhalte.

Dosenwerfen, Kinderschminken und Wassertattoos

Dosenwerfen, Kinderschminken, Haare flechten und Wassertattoos boten die Schüler der Klasse 9A des Artland-Gymnasiums an. „Damit wir in Rom etwas Tolles unternehmen können“, schilderte Jale Oldenhage. Denn dorthin soll die Fahrt der ganzen Schule zum 666-jährigen Bestehen im nächsten Jahr gehen, und dafür soll noch etwas Geld zusammenkommen. „Die Gewinne haben wir von Banken und Apotheken geschenkt bekommen“, bedankte sich die Schülerin aus Groß Mimmelage.

Rund 26 Nein-Stimmen bei vier Ja-Stimmen war das mittels bunter Bälle in transparenten Röhren sichtbare zwischenzeitliche Ergebnis am Stand der SPD, ob die Lange Straße eine Fußgängerzone werden solle.

Auf der Bühne auf dem Marktplatz boten die beiden Herren von Fabulara derweil ihre Kids-Musikshow „Farbenfroh“. Weil immer weniger gelesen werde, verliere die Welt an Farbe, selbst der Drache in seiner Kiste sei nicht mehr so richtig orange, vermittelten sie im Dialog oder auch gesungen der Kinderschar auf den Bänken.

Anzeige Anzeige

Gleich nebenan kreiste mit „Friedrichs kleiner Wolkenreise“ ein kleines Riesenrad, mit dem die sehr jungen Fahrgäste sich zwischen Schlümpfen und einem Fabelland bewegten.

Quasi verdächtig viele Gäste trugen einen oder gleich mehrere rot-weiße Aufkleber „SPASS powered by St. Antoniort“. Was da los ist? Nun ja, nur wenige Meter von der Langen Straße entfernt hat der St. Antoniort ein bisschen was von dem Gallierdorf von Asterix und Obelix. Beim Frühschoppen der etwa 20 Leute der Gruppe „St. Antoniort since 1983“ war eine scheinbar eingeschworene und recht große Gemeinschaft zusammen und genoss zur Musik der Band „The Beat“ Speisen und Getränke.

Bereits am Freitag und Samstag wurde beim Burgmannsfest gefeiert. Am Samstag stand zum Beispiel das Musikerforum Artland auf der Bühne der Ortsgruppe Mitte in der Alençoner Straße und begeisterte seine Zuhörer.