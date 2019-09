Als Bundesfreiwilligendienstlerin verabschiedet wurde Alexandra Neiwert (Dritte von links) von Markus Wilgen, Schulleiterin Birgit Suntken, Nachfolgerin Louisa Bruns und Michael Pigge (von links). Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Abschied und Willkommen in der Grundschule Hengelage: Alexandra Neiwert beendete ihren Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule, Louisa Bruns trat für ein Jahr die Aufgabe als Nachfolgerin als "Bufdi" in der Grundschule im Quakenbrücker Stadtteil Hengelage an.