Quakenbrück. Ungewohnte Klänge auf dem Neuen Markt in Quakenbrück: Zwei Tage lang herrschte dort buntes Treiben – mit Musik aus allen Lautsprechern, Gesängen und Folklore. Die rumänischen Mitbürger feierten erneut ein fröhliches Fest, zu dem auch Gäste anderer Nationalitäten willkommen waren. Manche „Alt-Quakenbrücker“ trauten sich, im Kreise der Rumänen mitzutanzen.

Schon 2018 hatten die Mitbürger mit Unterstützung des zuständigen Landesministeriums das „Festival Traditional Romanesc“ veranstaltet. Radu Remus, Inhaber des Restaurants „Maria“ an der Oldenburger Straße, hatte als Initiator in Zusammenarbeit mit Firmen und dem Musikus-Veranstaltungsdienst aus Nortrup ein Event organisiert, das im Herzen der Burgmannstadt gut angenommen wurde. Weil der Marktplatz für die Roadshow Elektromobilität gebraucht wurde, hatten die Rumänen auf dem Neuen Markt ihre Zelte aufgeschlagen.

Dem Erfolg des Festes tat das keinen Abbruch. War der Besuch am Nachmittag – wohl nicht zuletzt wegen der sengenden Hitze – noch verhalten, strömten am Abend umso mehr Teilnehmer auf das Gelände. „Die Stimmung dort war einfach klasse. Wir mussten uns irgendwann losreißen, weil wir eigentlich was anderes geplant hatten“, berichtete Hans-Peter Mielke aus Quakenbrück. Landestypische Musik bis in den späten Abend und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot zogen zahlreiche Gäste an.

Folklore aus der Heimat und viel Fröhlichkeit waren auch am zweiten Tag zu verzeichnen. An Verkaufsständen herrschte reger Betrieb, Speisen und Getränke ließen wenig zu wünschen übrig, auch der Festsaal „Vernissage“ aus der Neustadt war mit Spezialitäten vertreten. Rumänische Volkslieder erklangen von der Bühne, Geiger und Saxophonisten mischten sich unter die Mutigen aus mehreren Nationen, die in Landestracht oder auch in Zivil gemeinsam Tänze auf das rauhe Pflaster legten. Das Organisationsteam um Radu Remus durfte beim Ausklang zufrieden Bilanz ziehen.