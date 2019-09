Quakenbrück. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ der Besuch des Vorstandssprechers des Diakonischen Werkes in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke, im "Netzwerk 3" in Quakenbrück. Während seines Besuchs durch den Kirchenkreis Bramsche besichtigte er in der Woche der Diakonie das Möbellager des Diakonievereins Neustadt.

Die Führung durch das Möbelhaus übernahm Rolf-Dieter Werner, er erklärte den Gästen, nach welchen Prinzipien die Möbel angenommen und weitergegeben werden. Das Angebot des Möbelhauses stehe allen Interessierten offen. Im Umkreis von 25 Kilometer würden möglichst unbeschädigte Möbel abgeholt, doch vorhandene kleine Schäden in der eigenen Werkstatt behoben und danach zu sozialen Preisen abgegeben, berichtet er. Menschen, die Arbeitslosengeld, Grundsicherung oder Wohngeld bezögen, sowie von der Zahlung von Medikamenten befreit seien oder über den Ausweis der Tafel verfügten, erhielten 20 Prozent Preisnachlass.

Lenke: Mit einer Stimme sprechen

Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke war beeindruckt davon, dass das Angebot mit neun Ehrenamtlichen, einer Minijobberin und zwei von der Maßarbeit des Landkreises Osnabrück als Arbeitsgelegenheit vermittelten Kräften so erfolgreich betrieben werde. Aber nur gemeinsam sei man stark, und das gelte nicht nur an der Basis, wie er im anschließenden Pressegespräch, moderiert von Brigitte Neuhaus, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sprengel Osnabrück, meinte. So hätten sich im Diakonischen Werk Niedersachsen die lutherischen Bereiche Hannover, Schaumburg-Lippe, Braunschweig und die reformierte Kirche zusammengeschlossen, um mit einer Stimme zu sprechen. Dabei reiche das Spektrum im sozialen Bereich von der Schwangerschafts- und Konfliktberatung bis zur Hospizarbeit, umfasse also alle Bereiche des Lebens.

"Hier müssen Politik, Kirche und Diakonie eng zusammenarbeiten." Hans-Joachim Lenke, Diakonie-Vorstandssprecher Niedersachsen

Die Kampagne "Unerhört!" der Diakonie geht besonders auf die Flüchtlingssituation ein. Vor Jahren haben sie allgemein große Unterstützung erfahren, die aber mehr und mehr nachlasse, oft verursacht durch Vorurteile und Unwissenheit, sagte Hans-Joachim Lenke. Hier werde sehr deutlich, wie sich die Situation im politischen Raum verändert habe. Er, Lenke, sei stolz darauf, wie Deutschland 2015 mit der Situation umgegangen sei. Er ist aber nicht stolz darauf, wie die EU heute damit umgehe. "Hier müssen Politik, Kirche und Diakonie eng zusammenarbeiten", forderte er.

Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe bestätigte, dass die soziale und sprachliche Integration ein gemeinsames Anliegen von Politik und Kirche ist. Es müsse Zusammenhalt hergestellt werden, da sich die Aufgaben wandelten. Die freien Wohlfahrtsverbände seien für die Kommune sehr wichtig für eine Vernetzung auf allen Ebenen. In der Samtgemeinde Artland gelinge die Integration im Großen und Ganzen gelinge die Integration, sie sei, bis auf wenige Ausnahmen, unproblematisch.

Die stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Bramsche, Anke Kusche, stellte fest, dass die Aufgaben im Kirchenkreis immer mehr werden, und ohne die Unterstützung der Diakonie Niedersachsen könne man gar nicht so effektiv arbeiten. Daher sollte die Diakonie auch in Kirchenkreisträgerschaft bleiben, sagte sie. Die Verantwortlichen vor Ort wüssten am Besten, wo geholfen werden und wie das zur Verfügung stehende Geld verteilt werden müsse. Natalia Gerdes, Kirchenkreissozialarbeiterin und Vorsitzende des Diakonievereins Neustadt, bedankte sich besonders bei den Ehrenamtlichen. Ihnen könne man gar nicht oft genug "Danke" sagen. Die Arbeit und die Herausforderungen der Diakonie werden immer größer, und ohne die Ehrenamtlichen wären die Aufgaben gar nicht zu meistern. "Alle, die sich hier vor Ort engagieren sind Alltagshelden, die gemeinwesenorientiert arbeiten", stellte Gerdes fest. Oft gäben sie die Ideen, und die politische Gemeinde übernehme sie und setze sie um.

Diakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke sprach in einem ersten Resümee von "tiefen Eindrücken", die er bei seinem Besuch gewonnen habe. "Diakonisches Handeln ist Kirche", sagte er.