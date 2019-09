Für mehr Verkehrssicherheit auf der Bremer Straße macht sich jetzt die CDU-Fraktion im Stadtrat stark. Unter anderem sollen Grünbeete an den Parkstreifen eingerichtet werden. Foto: Mirko Nordmann/Archiv

Quakenbrück. Seit vielen Jahren befindet sich die Verkehrssituation in der Bremer Straße bereits in der öffentlichen und Ratsdiskussion in Quakenbrück. Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Stadtratsfraktion mit dem Landkreis Osnabrück als Straßenbaulastträger unter Einbeziehung der Samtgemeinde Artland in den vergangenen Wochen Gespräche geführt mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Geschwindigkeit zu reduzieren.