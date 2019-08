Quakenbrück. Die Kynast Steel GmbH in Quakenbrück hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Malte Köster von der Kanzlei Willmerköster aus Vechta mit. Als Grund für die finanzielle Schieflage des Quakenbrücker Unternehmens nannte die Kanzlei eine ungünstige Preisentwicklung beim Rohstahl.

