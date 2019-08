Quakenbrück. 25 historische Gebäude öffnen am Samstag, 7. September 2019 (von 14 bis 18 Uhr), und am Sonntag, 8. September 2019 (von 11 bis 18 Uhr), zum Tag des offenen Denkmals Tore und Türen, um ihren Kulturschatz Artland „live“ zu präsentieren.

Dazu gehören private Baudenkmale, Kirchen, Höfe, Gaststätten, eine Mühle und diverse Museen. Neben den etablierten, sanierten Objekten gibt es neue Häuser zu entdecken. Deshalb lädt der Verein ARTour Artland-Regional-Tourismus am Sonntag ab 11 Uhr Interessierte zu einer geführten Busreise zu ausgesuchten Artländer Denkmälern mit Begrüßungsgetränk und Mittagsimbiss für 18 Euro ein. Der Start ist am Marktplatz Groß Mimmelage. Die Anmeldung erfolgt bis zum 3. September bei der Touristinformation Artland (Markt 4) unter E-Mail: tourismus.information@artland.de.

Flyer informiert über Angebot

Mithilfe der ausliegenden Flyer kann auch jeder per Fahrrad oder Auto die Objekte selbst erkunden und eine eigene Route zusammenstellen. Besonders interessant ist das derzeit in Renovierung befindliche Ackerbürgerhaus (von 1462) der Familie Willenborg an der Kuhstraße 17. Es ist das älteste Haus der Burgmannstadt.

Sanierungsschritte werden erklärt

An den Denkmalstagen werden einzelne Sanierungsschritte erklärt, und es gibt diverse Ausstellungen mit Collagen, Keramiken, Stuhl- und Tischunikaten. Die Ausstellerinnen Kathrin Gadeberg, Heike Scharmann, Gerlinde Moormann und Carola Peters zeigen erstmalig ihre künstlerischen und kunsthandwerklichen Arbeiten zum Thema „Aus Alt mach Neu“. Wie Frank Willenborg informierte, erfolgte bisher die Sanierung der Außenhaut des Hauses inklusive Fachwerk, das mit alten Steinen ausgemauert worden sei. Um den alten Dachstuhl sei ein neuer Dachstuhl gebaut und eine Holzschalung auf das ganze Dach genagelt worden, um den historischen Teil besser sichtbar zu lassen. Das Dach sei außerdem mit insgesamt 8.000 alten, grauen Hohlpfannen eingedeckt worden. „Im Laufe des Jahres inspizierten zwei Studentengruppen aus Oldenburg per Exkursion von Frau Dreesen und Frau Sieve das Gebäude. Anschließend erarbeiteten sie Nutzungsvorschläge“, verriet Frank Willenborg.

Hermann-Bonnus-Haus zu besichtigen

Auch das Hermann-Bonnus-Geburtshaus in der Goldstraße 9 verlockt zu einem Besuch. Denn das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1499/1500 wird zurzeit vom Trägerverein renoviert. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sind gut vorangekommen. Am Sonntag ist eine Besichtigung mit fachkundiger Erklärung möglich – soweit der Umbauzustand es zulässt.