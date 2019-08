Quakenbrück. Drei Tage haben die Ehemaligen ihr alljährliches Treffen gefeiert – mit dem Auftakt-Hit „Rock für Tibet“, dem großen Sommerfest auf dem Schützenhof und einem gut besuchten Frühschoppen vor dem AGQ. Selbst zur Europapreis-Verleihung waren Mitglieder gekommen. „Ich komme ganz bestimmt wieder – auch zum Rockkonzert!“, sagte ein ergrauter gebürtiger Quakenbrücker erschöpft, aber begeistert nach einem teils turbulenten, teils besinnlichen Wochenende.

Zu diesem Meeting sind alle Ehemaligen aus Quakenbrücker Schulen herzlich eingeladen, auch ohne Mitgliedschaft. Darauf legt die Vereinsvorsitzende Kerstin Figura großen Wert, die zur Wiedersehensfeier auch zahlreiche frühere Schüler aus Jubiläumsklassen begrüßte, nicht zur die mit der „Null“ am Ende. Viele von ihnen reisten schon am Freitag an, trafen alte Freunde oder Angehörige. „Ich hab bestimmt noch lange nicht die weiteste Anfahrt“, mutmaßte Dieter Franke, der im 800 Kilometer entfernten Friedrichshafen eine neue Heimat fand.



Spaziergänge zur Sohlgleite

Nicht nur silberne und goldene Jahrgänge zeigten Interesse an einer Führung durch die an vielen Stellen feinfühlig renovierte Innenstadt. Etliche erkundeten das Artland auf eigene Faust. „Wir freuen uns immer sehr, wenn die Jubilarklassen dann abends zu uns stoßen“, betonte Kerstin Figura, die bei sommerlichen Temperaturen im Dianenwald auch Europa-Politiker Hans-Gert Pöttering begrüßte, bis Mitte der 1960er ebenfalls Schüler der über 600 Jahre alten „Penne“.

Generalversammlung und Spaziergänge zur Sohlgleite, an der viele den vertrauten Überfall vermissten, rundeten das Samstagsprogramm ab, ehe tags darauf der traditionelle Frühschoppen-„Endspurt“ auf dem AGQ-Vorplatz zu den Klängen der Burgmannskapelle nochmals zahlreiche Ehemalige anlockte.