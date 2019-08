Roadshow Elektromobilität am 31. August 2019 in Quakenbrück CC-Editor öffnen

Sprit aus der Steckdose: Bei der Roadshow Elektromobilität informieren Experten über akutelle Elektrofahrzeuge und weitere Themen des elektronischen Fahrens. Foto: Landkreis

Quakenbrück. CO2-Steuer, Dieselverbot, Feinstaubbelastung – die Mobilität muss sauberer werden. Während in der Energiewirtschaft die Energiewende bereits begonnen hat, steht die Mobilitätswende noch ganz am Anfang. Da der Verzicht auf ein eigenes Auto im ländlichen Raum noch keine Alternative ist, muss ein schrittweiser Umstieg auf emissionsärmere Technologien erfolgen. Am Samstag, 31. August 2019, stellt der Landkreis Osnabrück dabei bei der „Roadshow Elektromobilität“ auf dem Quakenbrücker Marktplatz anschaulich Elektromobilität vor.