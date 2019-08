Badbergen. Die neue Badberger Sporthalle bekommt einige Extras. Mit einem einstimmigen Votum beschloss der Badberger Rat, dass sich die Gemeinde mit 935.000 Euro an den Baukosten für die neue Sporthalle auf dem Grundstück Jahnstraße 1 beteiligt. Dafür wird die geplante Zwei-Feld-Halle um einen Gymnastikraum sowie zwei weitere Umkleidekabinen ergänzt. Damit sind die Tage der 1926 errichteten kleinen Turnhalle gezählt.

