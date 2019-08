Quakenbrück. Es hat schon Kultstatus und bietet doch immer noch Überraschendes: Die achte Auflage des Charity-Konzerts „Rock für Tibet“ lockte bei Top-Wetter nicht viel weniger als tausend Festival-Fans an den Bahnhof – und die spendeten reichlich. Mehr als 15.000 Euro kamen für tibetische Flüchtlinge in Indien zusammen.

