Nortrup/Bersenbrück. Vom Dach einer Lagerhalle in Nortrup ist der Mitarbeiter einer Stahlbaufirma aus dem Emsland im August 2018 sieben Meter tief gestürzt. An den Folgen seiner Verletzungen ist er gestorben. Nun mussten sich die beiden Geschäftsführer der Stahlbaufirma wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Bersenbrück verantworten.

