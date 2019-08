Badbergen. Seinen 80. Geburtstag hat Diakon Johann Harms aus Badbergen jetzt im Kreise von Freunden, Bekannten und vielen Weggefährten gefeiert. Das Thema „Friede auf Erden – und den Menschen gelingt es nicht“ stellte der Jubilar in den Mittelpunkt seiner Ansprache auf der Diele des Hofes Elting-Bußmeyer.

Johann Harms arbeitete jahrelang als Diakon in Hamburg-Lokstedt, bevor er seinen Dienst in Badbergen begann. In der Artländer Kirchengemeinde hatte er 1998 die Idee der Gründung eines Shanty-Chors. „Ich hätte nie bedacht, dass ich das zustande bringe“, erinnerte er sich. Die Hasejungs traten erstmals beim ökumenischen Gemeindefest zum Westfälischen Frieden auf.

Die These „Friede auf Erden – und den Menschen gelingt es nicht“ hatte der heutige Ruheständler schon in den 1990er Jahren mit Schülern bearbeitet. „Wir sehen die Menschen um uns herum, doch nicht ihre Schmerzen“, sagte er.

Das Schweigen überwinden

Vertrauen und Liebe seien wichtig; Schweigen jedoch sei wie eine unüberwindbare Wand, kalt und erbarmungslos. Es gelte, den Menschen Hoffnung zu geben auf bessere Tage und mehr Mitmenschlichkeit. Auf den ökumenischen Gedanken lege er großen Wert, betonte der 80-Jährige.

Eine besondere Geste anlässlich seines Geburtstagsfestes hinterließ bei ihm großen Eindruck: Marion und Harald Nehls, die er 1987 getraut hatte, überreichten Harms die damalige Bibel mit seiner Signatur. Dafür sprach er dem Hochzeitspaar in Amtskleidung und mit einer Stola, die ihm der katholische Diakon Hubert Siemer aus Bersenbrück umlegte, seinen Dank aus.

Von Johann Harms mit Bedacht ausgewählte Lieder wie „Die Gedanken sind frei“, aber auch „Kein schöner Land in dieser Zeit“ rundeten die Feier auf der Diele des Hofes Elting-Bußmeyerwürdig ab.