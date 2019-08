Was die Quakenbrücker Kneipe „Zum Rostigen Nagel“ so besonders macht CC-Editor öffnen

Johannes „Jogi“ Preck trommelt auf der Djembé, während Patrick Bertram Gitarre spielt und dazu Songs wie „Englishman in New York“ singt. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück . Als Manfred Bertram am 11. August 1989 in Quakenbrück die Kneipe „Zum Rostigen Nagel“ übernommen hat, stand die Mauer an der deutsch-deutschen Grenze noch. Mittlerweile ist sie länger weg als sie stand. Die Kneipe in der Goldstraße hat weiterhin Bestand, nicht nur zur Freunde der Stammgäste, die das Jubiläum feierten.