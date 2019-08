Quakenbrück . Die Theaterwerkstatt Quakenbrück startet am Sonntag, 22. September, in die neue Saison: Unter dem Titel „Das Melborp“ präsentiert das Kinderensemble das Ergebnis des diesjährigen Kindertheaterprojektes.

Weitere Aufführungen dieses Projektes finden am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. September, jeweils um 16 Uhr statt. Bein Bedarf können Aufführungen vormittags für Schulklassen angeboten werden. Gefördert wird das Projekt vom Landschaftsverband Osnabrücker Land, dem Kulturbüro des Landkreises Osnabrück und der StadtStiftung Quakenbrück.

Am Freitag, 1. November, öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang für die diesjährige Gastspielreihe. Mirja Regensburg zeigt ihr neues Programm „Mädelsabend – jetzt auch für Männer“. Sie macht vor keinem Thema halt: Stand-Up-Comedy, Gesang, Moderation und Improvisation, Gags, Gesang und gute Laune. Sie verbindet ihr komödiantisches Talent und ihre Improvisationsgabe mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz. Mit ihrem Charme und ihrer Spontaneität bezieht sie das Publikum immer wieder mit ein und macht so jeden Abend zu einem einzigartigen Erlebnis, heißt es in der Pressemitteilung der Theaterwerkstatt.

Am Freitag, 15. November bringt die Theaterwerkstatt um 20 Uhr die Caterina Valente Show: „Bonjour, Kahtrin!“ auf die Bühne. Wenn Claudia Schill und ihr Bühnenpartner Klaus Renzel die Welterfolge der Caterina Valente zeigen, dann treffen Musik und Humor aufeinander. Die Epoche des Schwarzweiß-Fernsehens lebt in einer Retro-Show für alle Generationen wieder auf. Claudia Schill, Hauptdarstellerin auf unzähligen Musical- und Revuebühnen, ist mit ihrer wandlungsfähigen Stimme die Idealbesetzung für das breite Repertoire der Valente: Bossanova, Chanson, Jazz und Latin liegen ihr ebenso wie die bekannten Schlager. Und ihr Augenaufschlag harmoniert bestens mit dem Augenzwinkern Klaus Renzels – der bekannte Comedian und Musiker lässt nicht nur seine Gitarrensaiten erzittern.



Weiter geht es dann am Samstag, 30. November um 20 Uhr. Blömer//Tillack zeigen ihr Kabarett „Humor in Bewegung: Auf die Plätze. Gedanken. Los!“.



Das Göttinger Theaterensemble "Die Stillen Hunde" präsentiert seine Inszenierung „Dickens – das Weihnachtsmärchen“ am Freitag, 6. Dezember um 19 Uhr. Diese etwa 80-minütige Aufführung ist für Familien gedacht und für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Schulen können die Aufführung am Vormittag buchen. Unter dem Titel „Weihnachten im Watt" liest Ludger Abeln am Freitag, 13. Dezember, 24 Kurzgeschichten zur Weihnachtszeit.

Im neuen Jahr geht es dann am Samstag, 11. Januar, weiter. Der Kabarettist Michael Feindler gastiert erstmals mit seinem Programm „Artgerechte Spaltung“ in Quakenbrück. Poetry Slam vom Feinsten bietet die Bremer Gruppe Slammer Filet am Freitag, 24. Januar.

Am Freitag, 7. Februar, erwartet das Publikum der Theaterwerkstatt eine gute Bekannte: La Signora Carmela de Feo gibt sich die Ehre mit ihrem Best of „Meine besten Knaller“. Der Kabarettist Stefan Waghubinger setzt am Freitag, 28. Februar, mit „Jetzt hätten die guten Tage kommen sollen" die Programmreihe fort. Im März und April führt das Ensemble der Theaterwerkstatt seine neue Eigenproduktion auf.

Philipp Scharrenberg gastiert schließlich noch am Freitag, 24. April, mit „Germanistik ist heilbar“ auf der Bühne der Theaterwerkstatt Quakenbrück .

Zum Abschluss der Saison bietet der Verein noch ein Klavierkabarett und Klassikcrossover: Am Freitag, 15. Mai, spielt die studierte Pianistin Anne Folger „Selbstläufer“ – eine Show, die klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst zum Gesamtkunstwerk verbindet.