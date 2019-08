Quakenbrück. Das Artländer Seniorenforum hat seinen langjährigen Vorsitzenden verabschiedet und ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Das Plenum würdigte das mit langanhaltendem Applaus. Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird das Vorstandsteam den Verein führen.

„Was soll ich noch sagen? Die Versammlung ist geschlossen!“ Sogar diese symbolträchtigen Worte sprach Heiko Trepte vor dem Artländer Seniorenforum mit einem verschmitzten Lächeln, aber Wehmut schwang schon mit bei ihm selbst, bei den Vorstandskollegen und Mitgliedern, als der Chef seinen Rücktritt verkündete.

Ein Trost: Heiko Trepte musste zwar sein Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben, bleibt jedoch dem Artländer Seniorenforum als Mitglied und Ratgeber erhalten. Stellvertretend für die Räte der Samtgemeinde würdigte Bürgermeister Werner Meier die Verdienste des langjährigen Vorsitzenden. Wie vorbildlich und einsatzfreudig der die Organisation geführt hatte, wurde aus der Niederschrift von Schriftführerin Getrud Lampe aber auch aus dem Geschäftsbericht 2018 deutlich.

Regelmäßiges Frühstück

Der Vorsitzende und seine Mitstreiter hatten den 1993 ins Leben gerufenen Verein mit umfangreichem Programm und großem Festakt durch das Jubiläumsjahr geführt. Der rote Faden sei das regelmäßig angebotene Frühstück, resümierte Heiko Trepte: „Dort werden Ideen geboren.“ Dazu gehörten unter anderem die vom Verein initiierte Einstellung einer Seniorenbeauftragten durch den Samtgemeinderat, die Teilnahme am Fest der Kulturen und der erfolgreiche Vorstoß, mithilfe der Kommune sowie der Stadtstiftung und des Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) eine Notfallmappe einzuführen.

Tagestouren zum Kino-Museum in Löningen, zur Firma Coppenrath & Wiese in Mettingen oder zur Freilichtbühne Ahmsen („Dort werden wir jedesmal persönlich begrüßt!“) seien feste Bestandteile im Veranstaltungsjahr. Das Spargelessen wurde ebenso gut angenommen wie die Ferienspaßaktion für Kinder auf dem Hofe Trepte, die vom Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk organisiert wurde. Sehenswert sei das plattdeutsche Theaterstück in Anten gewesen.

Vorstand wiedergewählt

Kassenwart Ralf Göbel berichtete von gesunden Finanzen. Er wurde ebenso einmütig im Amt bestätigt wie der weitere Vorstand um den zweiten Vorsitzenden Hubert Greten, der eine Neubesetzung des vakanten Chefsessels für Dezember signalisierte und die Laudatio für Heiko Trepte hielt. Er habe Maßstäbe gesetzt – mit klaren Vorstellungen und Zielen: „Du hast dich um das Artländer Seniorenforum verdient gemacht“, würdigte ihn sein Stellvertreter und überreichte auch Ehefrau Liesel ein Präsent, bevor die Mitgliederversammlung die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden mit großem Applaus bedachte.