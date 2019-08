Quakenbrückerin absolviert Fernstudium an der University of Florida CC-Editor öffnen

Karen Eislage ist „Master of Medication Therapy Management“: So lautet der Name des Masterabschlusses, den Karen Eislage an der University of Florida erlangt hat. Foto: Löwen-Apotheke

Quakenbrück. „Master of Medication Therapy Management“: So lautet der Name des Abschlusses, den Karen Eislage an der University of Florida erlangt hat. Diese patientenorientierte Form der Beratung, die in Deutschland als Medikationsanalyse oder Medikationsmanagement kaum bekannt ist, stammt aus den USA. Karen Eislage setzt sie inzwischen in Quakenbrück ein. Dort arbeitet sie seit Februar in der Löwen-Apotheke, die ihre Mutter Kerstin Figura führt.