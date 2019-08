In Groß Mimmelage gibt es bald Halbmond-Eier CC-Editor öffnen

Aus einem Bauwagen hat Gerd Markowski ein Hühnermobil gebaut und es auf eine Wiese nahe des Kreisverkehres in Groß Mimmelage aufgestellt. Foto: Björn Thienenkamp

Badbergen. „Hühnermobil“ steht in weißen Großbuchstaben auf der Plane, die an einen Bauwagen gespannt ist, der an der Mimmelager Straße im Badberger Ortsteil Groß Mimmelage unweit des Kreisverkehrs mit dem Halbmond-Denkmal steht. Eine Mobiltelefonrufnummer ist dazu angegeben, ansonsten sind auf dem formatfüllenden Foto rund zehn Hühner auf einer grünen Wiese zu sehen.