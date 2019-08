Der Zustand einiger Straßen im Quakenbrücker Stadtgebiet ist schlecht. Um zu überblicken, wo der Handlungsbedarf am höchsten ist, hat die Verwaltung ihre Prioritätenliste aktualisiert. Foto: Christian Geers/Archiv

Quakenbrück. Der Quakenbrücker Stadtrat will in seiner nächsten Sitzung über die aktualisierte Prioritätenliste für künftige Straßensanierungen beraten. Zuvor will die Stadtverwaltung interessierte Bürger über Sinn und Zweck der Prioritätenliste informieren und lädt daher zu einem Bürgerdialog am 20. August 2019 zu.