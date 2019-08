In Badbergen und Gehrde bleibt der Verpackungsmüll stehen CC-Editor öffnen

Aufgrund von Personalausfällen konnte am Freitag eine Tour zur Sammlung von Verpackungsabfällen in Gehrde und Badbergen nicht starten Sie wird am Samstag, 17. August, nachgeholt. Foto: Awigo

Badbergen/Gehrde. In Badbergen und Gehrde sind am Freitag, 16. August 2019, die gelben Säcke und gelben Abfalltonnen mit Verpackungsmüll stehen geblieben. Wie die Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) mitteilt, konnte eine Tour aufgrund von Personalausfällen nicht starten. Der Abfall soll nun am Samstag, 17. August 2019, abgeholt werden.