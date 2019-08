Badbergen. In Badbergen ist ein Autofahrer schwer verletzt worden, als er am Donnerstagabend mit seinem Wagen gegen einen Baum prallte.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 26-jähriger Quakenbrücker gegen 19 Uhr die Straße Esslinger Heide in Richtung Quakenbrück, als er nach einer Kurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle über sein Auto verlor und frontal gegen einen Baum krachte. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.