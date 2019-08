Quakenbrück. Quakenbrück hat in diesem Jahr zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teilgenommen. Insgesamt wurden 23761 Kilometer gefahren.

Dem Kneipp-Team ist der erste Platz im Teamranking nicht zu nehmen. Im Durchschnitt radelte jedes der zwölf Mitglieder 454 Kilometer und damit erreichte das Team insgesamt stolze 5451 Kilometer.

Die Team-Silbermedaille geht an PantherScott und PedersenGazelle (Keine Gnade für die Wade) für 3498 Kilometer. Das Erstaunliche dabei: Es handelt sich lediglich um zwei Radler. Die fahrradbegeisterten Hermann und Matthias Brümmer, Vater und Sohn, belegen somit in der Einzelauswertung Platz eins und zwei. Vater Hermann hatte nach den drei Wochen 890 Kilometer auf dem Tacho, Matthias 2608 Kilometer. „Mein Urlaub fiel in die Zeit des Stadtradeln. Das Wetter spielte mit, und jeden Morgen schwang ich mich für einige Stunden auf mein Rennrad. Abends bin ich dann noch einige Kilometer auf meinem Pedersen geradelt,“ erklärt Matthias Brümmer und macht keinen Hehl daraus, dass ihn der Stadtradeln-Wettbewerb zusätzlich zum Fahrradfahren motivierte.

Das sieht Marlies Fiss vom Kneipp-Team ähnlich. „Man fährt automatisch mehr mit dem Fahrrad. Auch Strecken, die man sonst vielleicht mit dem Auto gefahren wäre. Es hat Spaß gemacht, abends immer die Kilometer einzutragen. Als wir vom Kneippverein vom Stadtradeln hörten, war uns schnell klar, dass wir mitmachen wollten. Mit etwas mehr Vorlaufzeit hätten wir auch eine noch größere Gruppe zusammenbekommen.“

Die komplette Auswertung der Aktion ist unter www.stadtradeln.de/quakenbrueck einsehbar.



„Für das erste Mal sind wir von Seiten der Initiative Quakenbrück zufrieden mit der Teilnehmerzahl,“ resümiert Projektmanager Christian Wüst die Aktion und blickt voraus: „Im nächsten Jahr werden wir mehr Vorlauf haben und sicherlich noch einige Teams zusätzlich am Start haben.“ Zunächst steht aber noch die Verlosung der Gewinne an. Alle Stadtradler sind teilnahmeberechtigt. Bei den Gewinnen handelt es sich um nützliche Artikel fürs Fahrradfahren aus dem Sortiment von Quakenbrücker Geschäften wie zum Beispiel Fahrradkorb, Schloss, Luftpumpe und Klingel oder auch um eine augenschonende Sonnenbrille. Zudem stellt die Artland Bäderbetriebsgesellschaft als Gewinn eine Familienkarte für die Hallenbadsaison 2019/2020 zur Verfügung.

Die Gewinner werden am 31. August gegen 12 Uhr bei der Veranstaltung e-vent auf dem Quakenbrücker Marktplatz bekannt gegeben .