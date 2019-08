Für Schüler aus Gehrde, die mit dem Bus nach Bersenbrück wollen, wird eine Bedarfshaltestelle nicht weit vom Hasestauwehr eingerichtet. Foto: Google Maps/Grafik: Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Wegen der Bauarbeiten auf der B 214 in Bersenbrück kann der Gehrder Schulbus seine Haltestellen in der Stadt nicht mehr erreichen. Eine Bedarfshaltestelle vor dem Hasestauwehr in der Nähe der Schulen soll Abhilfe schaffen. Der Rückweg nach Gehrde beginnt aber an den üblichen Haltestellen.