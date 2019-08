Einbruch in Mode-Markt in Quakenbrück CC-Editor öffnen

In einen Mode-Markt wurde eingebrochen. Foto: Michael Gründel

Quakenbrück. Ein Mode-Markt im Einkaufszentrum an der Bremer Straße ist am Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelangten sie in den Markt.