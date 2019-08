Badbergen. Der Rekord von 2000 Besuchern aus dem Jahr 2018 dürfte gefallen sein, die Anzahl der aktiven Teilnehmer wurde sogar deutlich überboten: Weil das Ausstellungsgelände beim diesjährigen Treffen des Oldtimer-Veteranenklubs Artland aus allen Nähten platzte, wurde die Fläche kurzerhand erweitert.

Historische Autos, Motorradgespanne, Roller und Mopeds waren Attraktionen, die schon bei der großen Ausfahrt ein begeistertes Publikum fanden. „Wir sind restlos zufrieden“, sprach Ralf Paulsen für das gesamte Organisationsteam, nachdem er den Hauptpreis – eine Kawasaki EL 252 – an den glücklichen Gewinner Helmut Scherwitzki aus Holdorf übergeben hatte.

Ausfahrt durch den Altkreis

Bürgermeister Werner Meier gratulierte dem Klub zum „35-Jährigen“ und dankte den Gründern für ihren Einsatz. Nicht nur über die B68, sondern buchstäblich aus allen Himmelsrichtungen strömten am Sonntagmorgen die Fahrer vier- und zweirädriger Oldsmobiles zusammen, um die traditionelle Ausfahrt nicht zu verpassen. Mehr als zwei Dutzend von ihnen rollten durch den Altkreis Bersenbrück, darunter ein stark motorisiertes VW-Käfer-Cabrio Baujahr 1970 von Günter Siltmann, die 87 Jahre DKW Block 200 des Motorrad-Eigentümers Gernot Nehmelmann und ein prächtig gepflegter Heinkel-Roller Modell Tourist 103 (1961) von Ulrich Hausfeld.

Außer Mittagessen gab es beim Autohaus Wegener in Kettenkamp auch Punkte einzuheimsen: Boccia- und Basketballwettbewerbe wurden mit viel Spaß und einer Portion Ehrgeiz absolviert. „Die Ausfahrt war super, das Wetter nicht zu heiß und die Strecke wirklich schön“, lobte ein Fahrer, als der Schützenplatz in Badbergen wieder angesteuert worden war. Am frühen Nachmittag waren 400 Fahrzeuge in Stellung gebracht. „Wir sind dankbar, dass der Landwirt nebenan uns ganz kurzfristig sein Stoppelfeld überlassen hat“, war Paulsen froh über die spontane Hilfsbereitschaft, die die Lage schlagartig verbesserte. Ob Mustang, Manta oder BMW R 6016, ob Automobile, Seitenwagengespanne, Motorroller oder historische Feuerwehrautos – die Exponate führten zum Ansturm faszinierter Fans.

Auch Zuschauer im "Topzustand"

Seine Honda CB 125 sei mit speziellen Doppel-Duplex-Bremsen ausgestattet, verriet Klaus Landau aus Lohne. „Über 50 Jahre gelaufen, kein Rost, Topzustand und und nur leichte Gebrauchsspuren“, warb eine Aufschrift – allerdings auf dem T-Shirt eines männlichen Oldtimer-Liebhabers. Der Ausstellerkreis erweitere sich auch geografisch immer weiter, sogar bis Rotenburg, Bremen und Leer, erzählte einer der kreativen Organisatoren des Veteranenklubs.

Tatkräftig unterstützt wurden die Initiatoren von DLRG-Helfern und von der Jugendfeuerwehr Badbergen. „Jeder, der sein Fahrzeug hier ausstellt, erhält einen Pokal“, informierte Holger Paulsen über Details des Reglements, das auch Preise für weite Anreisen und die schönsten und ältesten Fahrzeuge vorsah. Vielerlei Trophäen stammten aus dem Vermächtnis eines langjährigen Teilnehmers.

Kawasaki zu gewinnen

Bei den Besuchern – vielfach Familien mit Kindern – und Veranstaltern stieg die Spannung sprunghaft, als die Verlosung mit zahlreichen attraktiven Preisen, gesponsert von heimischen Firmen, näherrückte, denn alle Aussteller und „zahlenden Gäste“ hatten Lose erhalten. Helmut Scherwitzki aus Holdorf landete den entscheidenden Volltreffer. Er verließ direkt nach der Übergabe eilends den Platz – aber nur, um einen Transportanhänger zu holen. „Manchmal fällt einem das Glück in den Schoß“, sagte er freudestrahlend.

Eine gelungene Veranstaltung, ein zufriedenes Orga-Team, begeisterte Besucher, da gab es nur ein Fazit: Wiederholung erwünscht – und beschlossen.