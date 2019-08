Nortrup. Der Ernteverein Nortrup feiert am zweiten August-Wochenende 2019 sein 125-jähriges Jubiläum. Doch wie fing alles an? Ein Blick zurück in Stichworten.

Das Gründungsjahr: 1894 wird in Berlin durch Kaiser Wilhelm II. das Reichstagsgebäude eröffnet. London feiert die Freigabe der Tower Bridge. 1894 ist das Geburtsjahr von Heinrich Lübke, zweiter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.



Die Vereinsgründung: An einem Sonntagnachmittag im Herbst 1894 treffen sich einige Dorfbewohner im Gasthaus Knobbe, nehmen den Erntefestgedanken mit großer Begeisterung auf und nennen sich ab diesem Tag „Ernteverein Nortrup“. Franz Schmidt wird erster Präsident, zum Vorstand gehören außerdem Dietrich Kemmlage (Schriftführer) sowie Theodor Möhlmann, Hermann Dobelmann, Bernhard Stottmann und Ferdinand Wrocklage (Beisitzer). Seitdem wird am zweiten Sonntag im August das Erntefest in Nortrup gefeiert mit prächtigem Umzug mit Vereinen und Mottowagen als Höhepunkt. Jedes Jahr wird unter den Mitgliedern der Erntekönig mit einem Armbrustschießen auf den Ernteadler als Zielscheibe ermittelt. Der Ernteverein Nortrup ist somit in seiner Form und Art einzigartig im Osnabrücker Land und in der weiteren Umgebung.

Die Präsidenten: Franz Schmidt repräsentiert den Verein bis 1901, bis er von Fritz Schulte (1901–1905) abgelöst wird. Schulte übergibt an August Wissing (1905–1910). Der reicht den Präsidentenstab an Fritz Biemann (1910–1923) weiter. Theodor Middendorf bleibt bis 1929 Vorsitzender. Während des Zweiten Weltkriegs ruht das Vereinsleben. Danach leitet bis 1959 Heinrich von der Haar die Geschicke des Vereins. Heinrich Hake wird sein Nachfolger und bleibt stolze 29 Jahre im Amt. Ihm folgt Werner Kottmann (1980–2004). Er führt den Verein 24 Jahre und wird für seine Verdienste von seinem Nachfolger Friedhelm Börger zum Ehrenpräsidenten ernannt. Friedhelm Börger steht dem Verein neun Jahre vor. Er übergibt das Amt 2013 an Jörg Rode.

Der erste Erntekönig: 1898 sichert sich Heinrich Ahling den Titel des Erntekönigs. Mit ihm regiert Lena Middendorf. Weitere 102 Königspaare folgen auf dem Erntekönigsthron.

Der erste Kinderkönig: 1963 ermittelt der Ernteverein erstmalig einen Nachwuchsregenten mit Königin. Die Liste der Kinderkönigspaare führen Hubert Pieper und Elisabeth Renze an. Bis heute haben 56 Kinderkönigspaare die schönen Momente eines Königsjahres erleben dürfen.

Der erste Kornkönig: Helmut Brunnecke hat 1980 als erster Kornkönig mit seiner Kornkönigin Ulla das Erntekönigspaar unterstützt und vertreten. Ihm folgten 38 weitere Kornkönigspaare.

Die erste Fahne: 1920 wird die erste Vereinsfahne angeschafft, ein handgemaltes Kunstwerk von Josef Wegener. Sie wird 1977 durch eine neue Fahne ersetzt, die sich mit blau-gelber Farbgebung auszeichnet. Beide tragen die Aufschrift „Sich regen, bringt Segen“.

Die 100-Jahr-Feier: Im Jahr 1994 feiert der Ernteverein Nortrup sein 100-jähriges Bestehen. Rückblickend auf das Jubeljahr ist zu erwähnen, dass das Jahr mit dem Lustspiel „De Prinzgemohl oder Hinnerks goldene Hände“ eröffnet wurde. Den von Festwirt Antonius Brundiers gestifteten Jubiläumspokal gewinnt der Neustädter Schützenbund aus Quakenbrück. Mehr als 650 Gäste begrüßt Präsident Werner Kottmann unter den Klängen der Bigband Bösel und des Radio- und Fernsehstars Jan Willem beim Kommers. Der Festumzug verläuft reibungslos mit geschätzten 1000 Schützen, acht Musikkapellen, 35 Motivwagen und Fußgruppen durch die festlich geschmückten Straßen Nortrups.

Die Schießhalle: 1982 errichtet der Ernteverein über den Garagen beim Vereinswirt Antonius Brundiers eine vereinseigene Schießhalle. Passend zum 125-jährigen Vereinsgeburtstag wird sie durch den ehrenamtlichen Einsatz vieler Mitglieder aufwendig renoviert.

Was sonst noch geschah: Um dem Verein bei offiziellen Anlässen ein einheitliches Bild zu geben, werden 1976 Vereinsjacken angeschafft. Die Mitglieder entscheiden sich für das Blau der Kornblumen und das Gelb der Ähren. 1984 wird die Damenschießgruppe ins Leben gerufen. Ein echter Fortschritt ist die Anschaffung der digitalen Schießanlage im Jahr 2008. Im Sommer 2016 ist der Ernteverein zu Gast in der Radiosendung „Plattenkiste“ im NDR-Studio in Hannover. Im selben Jahr schließen sich die Herren zu einer Schießgruppe zusammen.

Der Vereinsgruß: Ernte gut!