Glückwünsche zur Eröffnung: Dem Gastwirt Walter Sahse wünschten Bürgermeister Werner Meier (rechts) und Christoph Freese (links), Vorsitzender der Werbegemeinschaft, Glück und guten Besuch. Foto: Bernard Middendorf

Badbergen . Die Kneipenlandschaft im Artland wird um eine Einkehrmöglichkeit reicher: Am Samstag, 3. August 2019, ab 11 Uhr eröffnet Walter Sahse in Badbergen am Ortseingang seine Gaststätte „Schmiede Stübchen“.