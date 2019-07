Osnabrück. Der 15-jährige Alexander aus Badbergen macht in der Fernsehsendung "Dein Song" mit. Vor einigen Tagen präsentierte er im Schloss Biebrich in Wiesbaden ein selbst komponiertes Lied vor einer prominenten Jury. Wird Alexander "Songwriter des Jahres"?

