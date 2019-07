Megafliesen.de eröffnet in Kürze in Badbergen CC-Editor öffnen

Werbegemeinschaftsvorsitzender Christoph Freese (links) und Bürgermeister Werner Meier (rechts) wünschten den Inhabern Erkan und Marcel Karakac (von links) Glück und Erfolg mit ihrem neuen Fliesenmarkt. Foto: Bernard Middendorf

Badbergen. Es tut sich was auf dem Gelände des früheren JIBI-Marktes: In die seit neun Jahren leerstehende Immobilie an der Hauptstraße 9 zieht in Kürze ein Fliesen-Fachhandel ein. Ab Mitte August wollen Erkan Karakac und sein Bruder Marcel in dem weiträumigen Gebäude eine reichhaltige Auswahl an Fliesen, passendem Zubehör und Werkzeugen anbieten – auch online.