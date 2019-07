Ob metallic-blaues Fiat-Cabrio von 1919 (Bild) oder historisches Motorrad – in Badbergen rollen stets sehenswerte Schätzchen an. Foto: Bernard Middendorf/Archiv

Badbergen. Oldtimerfreunde können es kaum erwarten: Am Sonntag, 4. August 2019, steigt auf dem Schützenplatz in Badbergen das alljährliche Treffen, das Teilnehmer und Besucher in Scharen anlockt. Hunderte von Schnauferl-Liebhabern werden anreisen, wissen Ralf Paulsen und sein Organisationsteam. Die spektakuläre Ausfahrt quer durch das Artland und nicht zuletzt die Verlosung mit einer Kawasaki 250 früherer Jahrgänge als Hauptpreis sind zwei der Höhepunkte.