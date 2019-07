Bersenbrück. Durch Vandalismus ist an zwei Bersenbrücker Schulen hoher Sachschaden entstanden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei am Sonntagmittag berichtete, haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag mit einem etwa 25 Kilogramm schweren Schachtdeckel Fenster an der Grundschule Bersenbrück und am Gymnasium Bersenbrück beschädigt.

Zeugen hätten zwei Jugendliche bei der Tat beobachtet, wie sie den Deckel in die Fenster geworfen hätten, heißt es im Polizeibericht. Es sei ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei Bersenbrück, Telefon 05439/9690, hofft nun auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den Taten an den Schulen geben können.