Quakenbrück. Trotz Digitalisierung legen Kunden weiterhin Wert auf Analoges, zeigt die Entwicklung der Werbeagentur Blueprint. Das Quakenbrücker Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf Digitaldruck.

Mit Investitionen in Druckmaschinen und Personal stünden individualisierte Druckprodukte verstärkt im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung der Quakenbrücker Werbeagentur Blueprint.

Flyer und Kataloge, Visitenkarten und Geschäftspapier, Selfmailer: Unternehmen verwenden gedruckte Kommunikationsmittel, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Aber auch Privatleute brauchen Gedrucktes, zum Beispiel gebundene Bachelor- und Masterarbeiten, Abschlusszeitungen oder Einladungskarten. Darum hat sich Blueprint im Bereich Digitaldruck personell verstärkt. Mit Patrizia Stindt leitet eine ausgebildete Mediengestalterin mit Erfahrung in der Produktion im Digitaldruck die Umsetzung aller Druckprojekte.

Über die BP-Blueprint GmbH: Gegründet im Jahr 2000 bietet die Full-Service-Werbeagentur an zwei Standorten in Quakenbrück Print und Web, Fotografie und Design, Digitaldruck und Werbetechnik. 20 Kreative, Konzepter, Programmierer und Produktioner arbeiten für national und international tätige Mittelständler aus der Region und ganz Nordwestdeutschland.







In den vergangenen Monaten hat das Quakenbrücker Unternehmen seine Ausstattung in der Druckabteilung am Schiphorst bereits um eine Digitaldruckmaschine, einen Klebebinder, eine Falzmaschine und einen Tabber, der Werbebriefe mit Klebepunkten verschließt, erweitert. Infos unter Telefon 05431 92626660 oder per E-Mail mail@blueprint-grafik.de.