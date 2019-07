Quakenbrück. Das Edeka-Center an der Hasestraße soll um einen Wintergarten erweitert werden. Der Quakenbrücker Stadtrat hat keine Einwände gegen das Vorhaben, er votierte einstimmig dafür, eine Ausnahme vom geltenden Bebauungsplan zuzulassen.

