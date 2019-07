Quakenbrück. Der Quakenbrücker Verein In Via, der sich seit zwei Jahrzehnten um die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Burgmannstadt kümmert, ist umgezogen. Seit etwas mehr als einem Monat ist In Via im Gebäude Markt 5, im Stockwerk über der Bücherei der Samtgemeinde Artland, zu erreichen.

„Es ist einfach alles zu klein geworden“, sagt Geschäftsführerin Martina Uhlenkamp, als sie zusammen mit Mitarbeiterin Steffi Otto die letzten Umzugskisten auspackt und den Inhalt in den neuen Räumen unterbringt. Seit dem Jahr 2007 war der Verein In Via im Haus Nummer 70 an der Langen Straße direkt in der Altstadt untergebracht. Zuvor, im Frühjahr 1999, hatte der damals neu gegründete Mädchentreff des Vereins In Via erste Räume in einem Fachwerkhaus an der Deichstraße bezogen.



(Weiterlesen: 20 Jahre In Via Quakenbrück: Viel Lob für ein Erfolgsmodell.)



Seit dem vorletzten Umzug hat sich der Verein weiterentwickelt und seine Angebot ausgebaut. Längst hat In Via nicht mehr allein Mädchen und junge Frauen im Blick. Heute profitieren auch Jungen, männliche Jugendliche und junge Erwachsene und Familien von Projekten zur Schulsozialarbeit, Inklusion, Ausbildung und Berufsorientierung. Spätestens als Gruppen im Haus an der Langen Straße in die Küche ausweichen mussten, sei es an der Zeit gewesen, nach einer Alternative zu suchen, so Uhlenkamp.

Neue Adresse: Markt 5

Die neue Adresse im Haus Markt 5 liegt nur wenige Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt und damit immer noch sehr zentral. „Das ist hier ideal für uns“, sind sich Uhlenkamp und Otto einig. In der Etage über der Bücherei gibt es viel Platz für die unterschiedlichen Angebote des Vereins, außerdem ein Büro und eine Küche, das zweite Obergeschoss bietet genügend Platz für Mädchentreff und Archiv. Dieser Umzug sei für den Verein In Via „ein bedeutendes Ereignis in der 20-jährigen Geschichte“, sagt Martina Uhlenkamp, die die Entwicklung des Vereins seit Beginn im Blick und mitgestaltet hat. In Via hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einem kleinen Angebot speziell für Mädchen zu einem Verein entwickelt, der anerkannter Träger der Jugendhilfe und in der Schulsozialarbeit aktiv ist. Neben der Geschäftsführerin sind 19 Sozialarbeiterinnen und Betreuerinnen beschäftigt. Dazu kommen sechs ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Der Verein In Via hat derzeit einen Etat von 500.000 Euro im Jahr. Vorsitzende des Vereins ist seit 2011 Sonja Hormes, stellvertretende Vorsitzende Brigitte Kessens.

Tag der offenen Tür nach den Sommerferien

Die neuen Räume will In Via mit einem Tag der offenen Tür der interessierten Öffentlichkeit präsentieren, der nach den Sommerferien geplant ist.

Informationen/Kontakt: In Via – Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit für die Diözese Osnabrück e.V., Markt 5, 49610 Quakenbrück, Telefon 05431/904190; Telefax 05431/904284; E-Mail: Info@invia-quakenbrueck.de; Internet: www.invia-quakenbrueck.de.