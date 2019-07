Quakenbrück. Eine gemeinsame Woche haben die vier Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Artland aus Quakenbrück, Badbergen, Nortrup und Menslage im Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz in Ankum miteinander verbracht.

Neben den vielen Aktivitäten, die jede Jugendfeuerwehr für sich unternehmen konnten, gab es natürlich auch viele gemeinschaftliche Erlebnisse wie zum Beispiel ein Volleyballturnier, eine Stadtrallye durch Ankum und die große Lagerolympiade. Die Jugendlichen konnten dabei durch Geschick, Strategie und Zusammenhalt Punkte sammeln, welche am Ende in das Gesamtergebnis aller Spiele mit eingeflossen sind und somit ein Lagersieger ermittelt werden konnte. Im Laufe der Woche unternahmen die Jugendfeuerwehren aus dem Artland am Montag eine Bootsfahrt auf der Hase von Bersenbrück nach Quakenbrück, am Mittwoch besuchten sie den Kletterwald in Bramsche und am Donnerstag ging es dann zum „Planschen“ nach Osnabrück ins Nettebad.











Das Highlight war aber am Freitag die Fahrt in den Heide-Park Soltau. Ein weiterer Höhepunkt war die Siegerehrung und somit die Verkündung der Ergebnisse von den Wettkämpfen. Hierzu begrüßte der Gemeindejugendfeuerwehrwart Sven Kopmeyer am Donnerstagabend den neuen Gemeindebrandmeister Marcus Goeke und seinen Stellvertreter Ludwig Möllmann sowie die Ortsbrandmeister und Stellvertreter der vier Jugendfeuerwehren. Durch einen tosenden Applaus konnte man erkennen, wie gut die Stimmung trotz des doch eher durchwachsenen Wetters im Lager war. Bevor es dann zur Siegerehrung kam, hob Marcus Goeke noch einmal die gute Stimmung hervor und sprach einen besonderen Dank an die Jugendwarte und Betreuer für ihren unermüdlichen Einsatz aus. Da er selber auch schon einmal Jugendwart gewesen sei, wisse er genau, was alles organisiert werden müsse und wie viel Arbeit in so einem Zeltlager stecke.

Beim Lagerwettbewerb setzte sich in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr Badbergen durch und sicherte sich somit den 1. Platz, gefolgt von der JF Quakenbrück, Nortrup und Menslage. Verlierer war in diesem Fall aber niemand, denn alle Jugendfeuerwehren erhielten einen Pokal und eine Urkunde. Am Samstag morgen hieß es dann direkt nach dem Frühstück Sachen packen, Zelte abbauen und die Heimreise antreten.