Quakenbrück. Stadt Quakenbrück und Samtgemeinde Artland werden die geplanten Umbauarbeiten im Eingangsbereich der Artland Arena in Quakenbrück mit je 90.000 Euro unterstützen. Das haben die Räte jeweils mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

