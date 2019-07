Quakenbrück. Die Theaterwerkstatt Quakenbrück hat ihre Mitglieder zur Generalversammlung eingeladen. Diese bekamen einen informativen Bericht über die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Zudem wurde der Vorstand gewählt und ein erster Ausblick auf die neue Spielsaison gegeben.

Es gibt zwei Rituale, mit denen sich die Theaterwerkstatt in die Sommerpause verabschiedet. Das ist zum einen der jährliche Neuanstrich der Bühne und zum anderen die turnusmäßige Mitgliederversammlung. Für Stefan Heil dürfte dies die sage und schreibe 36. Generalversammlung gewesen sein. Von Amtsmüdigkeit oder Routine kann aber weder bei ihm noch bei den anwesenden Mitgliedern die Rede sein, wie die lebhaften Diskussionen während der Versammlung bewiesen.

Gelungene Feier

In seinem Rückblick freute sich der Vorsitzende über die ermöglichten Anschaffungen im Bereich der Bühnentechnik, die Unterstützung durch eine hauptamtliche Teilzeitkraft und natürlich über die starke und gute Publikumsresonanz im vergangenen Jahr. Dabei verwies er insbesondere auf die gelungenen Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum des Theaters: Die begannen mit einem Poetry Slam – ein Novum in der Theaterwerkstatt – und wurden dann mit Veranstaltungen für Kinder bis zu einem bunten Fest für jede Altersgruppe fortgeführt.

Beeindruckend auch die Zahlen, die er nicht ganz ohne Stolz verkündete: Es gab insgesamt zehn Gastspiele, fünf Sessions des Musikerforums, vielfältige Aktivitäten im Bereich des Jugendtheaters und neun Aufführungen des eigenen Ensembles: „Frau Müller muss weg“ erwies sich als bislang erfolgreichste Eigenproduktion der Theaterwerkstatt und konnte sich über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreuen.

„Dabei sind die eher im Hintergrund stattfindenden zahlreichen Vereinsaktivitäten genauso wichtig“, merkte der Vorsitzende an und bezog sich dabei unter anderem auf die vereinsinternen Gruppen wie die Veranstaltungsgruppe, die Technik, den Kostümfundus oder den Kulissenbau. Zwei Mitglieder wurden dabei besonders erwähnt: So ehrte der Vorstand Bahamani Kandulna für ihr langjähriges Engagement in der Vorstandsarbeit und Steffi Meyer, die über Jahre die Internetseite gepflegt und ausgebaut hat. Bei der diesjährigen Vorstandswahl wurden von der Mitgliederversammlung Katrin Heinzelmann als Kassenwart bestellt und Wolfgang Riebold als 2. Vorsitzender im Amt bestätigt.

Neues Programm online

Den Blick in die Zukunft gerichtet, gab Stefan Heil einen ersten Ausblick auf die neue Spielsaison: Das Kinderensemble unter Leitung von Heidi Vollprecht befindet sich mitten in den Probenarbeiten und wird im September mit dem selbst entwickelten Stück „Das Melborp“ die neue Spielzeit eröffnen. Auch ihre erwachsenen Kollegen vom Ensemble freuen sich, die Theaterwerkstatt mit ihrem neuen Stück wieder für zwei Monate in Beschlag nehmen zu dürfen. Zudem konnten elf Künstler aus vielfältigen Bereichen engagiert werden. Das Programm ist bereits auf der neu gestalteten Internetseite www.theaterwerkstatt-quakenbrueck.de abrufbar und wird demnächst offiziell vorgestellt.

Der Vorstand bedankte sich abschließend bei seinen Mitgliedern und den Zuschauern für die Treue und Unterstützung. Nun stehen noch einige Renovierungsarbeiten an, und sobald die Farbe da ist, kann sich der Verein dem jährlichen Bühnenanstrich widmen, bevor das Theater endgültig in seine wohlverdiente Sommerpause geht.