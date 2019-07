Hält die Fäden in der Hand: der Vorstand der Quakenbrücker Tafel im Artland. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 hat Heinz Brunnecke als 2. Vorsitzender der Quakenbrücker Tafel im Artland in der Mitgliederversammlung vorgelegt. Trotz rückläufiger Zahlen in Bersenbrück wurden an vier Standorten 180.000 Kilogramm Lebensmittel ausgegeben und 59.000 Kilometer zurückgelegt. Er bedankte sich bei Sponsoren, Lieferanten, Mitgliedern, Vorstand und Helferteams für 23.800 Stunden geleistete Arbeit.