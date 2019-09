Quakenbrück/Kiel. Selbst in seiner Geburtsstadt Quakenbrück werden ihn Wenige kennen: den Geschichtsprofessor und Kulturhistoriker Dietrich Hermann Hegewisch, geboren 1740. Er gilt als früher Vordenker einer politischen und ökonomischen Einheit Europas. Nun ist ihm Buch "Europas vergessene Visionäre – Rückbesinnung in Zeiten akuter Krisen" ein Aufsatz gewidmet worden.

In dem Buch, das Professor Winfried Böttcher, ein Spezialist für Europapolitik, herausgegeben hat, werden vor dem Hintergrund der sich häufenden nationalen Alleingänge die oft in Vergessenheit geratenen europäischen Denker beleuchtet. Insgesamt 61 sind es, denen auf 521 Seiten Platz eingeräumt wird. Eine Reihe von Aufsätzen hat der Historiker Martin Espenhorst aus Gehrde beigesteuert, eben auch einen Beitrag über Dietrich Hermann Hegewisch. Der hat bereits im 18. Jahrhundert Bündnisse zwischen den Völkern eingefordert, um so einen Ausgleich von Überfluss und Mangel auf dem Kontinent zu erreichen, und zwar mit dem Ziel, für Wohlstand und Gerechtigkeit zu sorgen. Der multinationale europäische Staatenbund sollte seiner Ansicht zudem über eine gemeinsame Regierung verfügen.

Unter anderem habe sich Dietrich Hermann Hegewisch 1787 in seinem Artikel "Ueber einen in Europa einzuführenden allgemeinen Münzfuß" mit dem Europagedanken befasst, so Martin Espenhorst weiter. Er habe sich bereits zu dieser Zeit für eine europäische Währungsunion ausgesprochen. Sein Vorschlag: die europäischen Nationen sollten untereinander verabredeten, um zum einen zu einer finanzpolitischen Einheit zu kommen und um zum anderen den "ewigen Frieden" zu ermöglichen. Dietrich Hermann Hegewisch sei sich dabei durchaus bewusst gewesen, dass der Verbund europäischer Mächte unter einer Regierung zunächst zu kulturellen und regionalen Spannungen und Konflikten führen könne, so Martin Espenhorst.

Nicht nur ein frommer Wunsch

Soweit, so modern. Wie der Gehrder Historiker weiter schreibt, stießen diese Vorschläge damals aber nur auf wenig Gegenliebe und seien im Laufe der Zeit erst einmal vergessen worden. Sogar der Mentor von Dietrich Hermann Hegewisch, der Hamburger Ökonom Johann Georg Büsch, habe sich reserviert bis ablehnend geäußert und von einem "frommen unerfüllten Wunsch" gesprochen. Zwar sollte er hier nicht recht behalten, heute gibt es die europäische Währungsunion tatsächlich. Gleichwohl ist sie trotz aller Errungenschaften wieder durch nationale Alleingänge – Stichwort Brexit – in Gefahr geraten.

Systemkrise epochalen Ausmaßes

Gerade in diesen nationalen Alleingängen sieht der Herausgeber Winfried Böttcher den Auslöser für die europäische Krise. Es sei eine Systemkrise epochalen Ausmaßes, die an den Fundamenten der westlichen Gesellschaften rüttele. Nach der Auflösung der antagonistischen Ideologien, hier der Kapitalismus, dort der Kommunismus, habe es den Glauben gegeben, die Welt ließe sich in einem verträglichen Miteinander aufbauen. Das Gegenteil sei eingetreten. Überbordender Nationalsmus, Fremdenfeindlichkeit, Abschottung machten sich breit. Der "Hauptstörenfried" für eine grundlegende Reform der EU sei der Nationalstaat. Deren Regierungen seien nicht bereit, ihre Souveränität in einem notwendigen Maße auf die Ebene der EU zu verlagern.

Frankreich und Deutschland verschmelzen

Vor dem Hintergrund dieser Analyse trägt Winfried Böttcher seinerseits eine Vision vor – die einer Neugründung Europas als regionalisierte Republik. Dazu gehöre, dass die beiden Nationalstaaten Frankreich und Deutschland zunächst die EU verließen und sich zu einem Staat vereinigten. Die restlichen Staaten könnten im Rahmen einer Freihandelszone weiter existieren. Deutschland und Frankreich begründeten dann in einem ersten Schritt einen Gesellschaftsvertrag, der allen Bürgern Rechtsgleichheit garantiere. Überdies müsse eine Regionsräson her, um eine regionalisierte Republik zu begründen, in der eine direktdemokratische Beteiligung auf kleinräumiger Ebene möglich sei. Natürlich würden dann andere europäische Staaten eingeladen, sich mit ihren Kulturen anzuschließen – unter Aufgabe der nationalen Souveränität. Das Europa der Zukunft werde also föderal, regional, humanistisch, rechtsgleich sein – oder gar nicht, so Winfried Böttcher.

Aufbruch gefragt

Kurzum: Das Buch über "Europas vergessene Visionäre" macht zweierlei deutlich. Erstens: Die europäische Idee ist viel älter als landläufig angenommen. Zweites: Es bedarf eines mutigen Neuaufbruchs abseits von Nationalstaaten, um Europa endgültig ins Ziel zu bringen. Nur so kann es gelingen, die Menschen zu überzeugen und mitzunehmen. Zu groß ist gegenwärtig die Skepsis, die Ablehnung und das Abwenden. Von Brüssel, von Straßburg, von einer guten Idee. Der Idee eines geeinten Europas der Vielfalt.

"Europas vergessene Visionäre – Rückbesinnung in Zeiten akuter Krisen", Herausgeber Winried Böttcher, Nomos-Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 2019.