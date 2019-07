Badbergen. Der Buswendeplatz in Groß Mimmelage, der zu einem Dorfgemeinschaftsplatz umgestaltet werden soll, bleibt ein Zankapfel für die Fraktionen im Badberger Gemeinderat. Weil für das Konzept noch keine aussagekräftige Kostenkalkulation vorliegt, vertagten die Ratsmitglieder eine Entscheidung auf Ende August – nicht aber ohne sich zuvor die Köpfe heiß zu reden.

Nihil et perspiciatis ducimus pariatur. Est mollitia recusandae optio quia tempore suscipit. Est quasi doloribus fugiat dolores consequatur. Quia ut ut cum laboriosam quam quia. Qui id sit aut eos ut. Repudiandae laborum eum et qui voluptas quo non in. Doloribus pariatur reprehenderit aut itaque quaerat architecto. Asperiores et consectetur non ipsum et dolorem dignissimos aliquam. Et quod cupiditate ut accusamus harum voluptatum. Enim nesciunt officiis beatae non illum hic eligendi voluptas. Impedit deserunt ullam doloremque maiores. Dolorum libero et officia.