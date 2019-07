Badbergen . „Tschüss. Ich bin dann mal weg.“ In der Ratssitzung am Montagabend trat Tobias Dörfler (CDU) als Bürgermeister der Gemeinde Badbergen zurück. Sein Nachfolger ist der ehemaliger Stellvertreter Werner Meier (UWG), während Dörfler nun als Stellvertreter ins zweite Glied rückt.

