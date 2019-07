Menslage. Wer besondere Gärten liebt, der sollte eine Tour nach Menslage im nördlichen Osnabrücker Land unternehmen. Dort wird seit 2012 unter der Regie des Vereins „De Peerdehoff“ ein Karlsgarten gestaltet.

Der Name Karlsgarten geht auf eine Verordnung Karls des Großen aus dem Jahr 812 zurück. Die Häuser- und Dörferverordnung, lateinisch „Capitulare de Villis“ genannt, listet 71 Kräuter und 16 Obstgeholze, die auf jedem von Karls Gütern vorhanden sein sollten, um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Die Verordnung ist bis heute Vorbild für moderne Karlsgärten.



Beweis für Nachhaltigkeit

Durch den Garten möchte der Verein „De Peerdehoff“ die aktuelle Debatte über ökologische Landwirtschaft weiter anstoßen und nutzt dafür ein historisches Vorbild, um zu demonstrieren, dass Nachhaltigkeit auch heute noch möglich ist. Deshalb wird im Karlsgarten per Hand gesät, gepflegt und geerntet. Für Eltern sei der Karlsgarten eine hervorragende Möglichkeit, ihre Kinder an das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz heranzuführen, so der Verein, der unter anderem mit der örtlichen Grundschule kooperiert. Die Jungen und Mädchen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Beete einzurichten und zu bepflanzen.

Konkrete Öffnungszeiten gibt es für den Karlsgarten nicht. Wer am Wochenende hinfährt, wird aber nahezu durchgehend jemanden auf dem zugehörigen Hof antreffen. Wer auf Nummer sicher gehen oder einen Termin unter der Woche vereinbaren will, sollte sich unter Telefonnummer 05437 947503 vorab erkundigen. Hier kann man sich auch für organisierte Kräutertouren anmelden. Diese kosten vier Euro.

Die Manufaktur vor Ort bietet Teilnehmern für 30 Euro nicht nur interessante Fakten über Kräuter. Es besteht auch die Möglichkeit, unter Anleitung selbst Tees, TInkturen und Salben herzustellen. Die Termine: 13. Juli und 31. August, jeweils 13.30 bis 18 Uhr.

Anfahrt von Osnabrück: Der Karlsgarten liegt auf dem Gelände des Vereins Kreislaufwirtschaft de Peerdehoff, Hohe Eschstraße 7, in Menslage. Von Osnabrück aus ist er mit dem Auto in rund 50 Minuten über die B68 Richtung Wallenhorst/Bramsche zu erreichen. In Höhe Bersenbrück dann auf die Nortruper Straße Richtung Menslage.

Weitere Information: www.depeerdehoff.de.