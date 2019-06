Quakenbrück. Das Artland-Gymnasium Quakenbrück verabschiedete die letzten „G-Zwölfer“, die nach zwölf Jahren das Turbo-Abitur ablegen mussten.

„Verliert nicht den Glauben an euch und an die Erfüllung eurer Träume“, riet Oberstufenkoordinator Michael Haustermann den Abiturienten in der Abiturfeier. „Bringen Sie später Ihre positive Energie in die Region mit,“ warb Bärbel Rosensträter, Erste Kreisrätin, für den Schulträger Landkreis Osnabrück um die Schüler. Elternratsvertreterin Marion Schone ermutigte, Entscheidungen selbst zu treffen; auch Eltern würden entlassen, müssten lernen, loszulassen und sich neu zu erfinden. „Vorbei die Zeit des Broteschmierens für unsere Kinder“, seufzte sie. Amtsgerichtsdirektorin Agnes Pfeil (Abitur 1969) rief dazu auf, die Protesthaltung der 68-er-Generation für die Klimarettung zu übernehmen. Greta Thunberg gebe mit ihren mutigen Auftritten ein Beispiel.

Wert eines Menschen nicht in Punkten ausdrücken

Druck von Wirtschaftslenkern und elterlicher Zwang zur Frühförderung hätten zum Stress der G 12-Jahrgänge beigetragen, kritisierte AGQ-Schulleiter Stephan Keppler. Persönlichkeit und Wert eines Menschen ließen sich nicht in Punkten ausdrücken. „Wir sind zu ’Simultanten’ geworden“, verurteilte er den Trend zum Multitasking und forderte, Begegnungsfähigkeit zu entwickeln.

Verantwortungsvolle Menschen zu werden, eigene Energien zu nutzen und Veränderungen zu hinterfragen, wünschte Quakenbrücks Vizrebürgermeisterin Emma Weiß den Abiturienten: „Versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden.“

"Wir haben hier genug gelernt"

Im Namen des Stadtrates verlieh sie Florian Schleid den Konsul-Penseler-Preis. Der junge Preisträger gab der Hoffnung Ausdruck, dass geschlossene Freundschaften ein Leben lang hielten.

Demografischer und Klima-Wandel seien Herausforderungen für seine Generation. Friday for Future dagegen – auch die AGQ-Schüler demonstrierten – eine Chance. „Was ist mit E-Autos und CO2? Es liegt an uns, neue Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden. Wir haben hier genug gelernt “ lautete sein energischer Vorschlag.

Ludger Figura lud ein, Netzwerk und Jahrestreffen des des Ehemaligenvereins zu nutzen. Auch AGQ-Stiftung und -Förderverein gratulierten. Buchpreise von wissenschaftlichen Gesellschaften wurden verteilt, das DIL-Stipendium ging an Florian Schleid.